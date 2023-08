Mi vergogno | pagherò | Morgan | cosa è successo subito dopo gli insulti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) «Io sono incazzato con me stesso perché non mi piace cadere in questi tranelli e chiedo sinceramente scusa a chi si è sentito offeso. L'offesa non fa parte dime, è un qualche non mi rappresenta». Inizia così lo sfogo che Marco Castoldi, in arte, ha voluto consegnare a Liberoessere stato travolto da feroci critiche per ciò che è accaduto., sta circolando in rete un video dove rivolgendoti al pubblico che assisteva al tuo spettacolo, ti sei lasciato andare ad una sequela di offese molto pesanti.ha scatenato tutta questa rabbia? «La verità è che il concerto dell'altra sera è stato meraviglioso, forse uno dei più belli mai fatti in vita mia. Ho avuto il privilegio di esibirmi in un luogo magico, avevo la culla delle civiltà alle mie spalle ed una luna strepitosa ...