Mi state intercettando? | Cappato subito smentito da Mantovano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Il sottosegretario Alfredoha smontato il caso di Marco, che ha dichiarato di aver saputo da una “fonte anonima” di essere sotto intercettazione. “Escludo nel modo più assoluto che vi sia o vi sia stata attività di intercettazione nei suoi confronti”, ha affermato, che è l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. La denuncia del candidato alle elezioni suppletive del Senato a Monza è quindi destinata ad essere archiviata rapidamente.si era rivolto direttamente alla premier Giorgia Meloni, chiedendo di verificare “se corrisponda al vero l'informazione a me giunta anonimamente che dal febbraio 2023 sarei sottoposto a captazione informatica del telefono (intercettazione permanente e totale) con Trojan di Stato e che siano in corso intercettazioni con microcimici ...