Mi scusi | un' informazione | poi accade l' impensabile | il video della vergogna | Guarda

(Di martedì 29 agosto 2023) Una telecamera di sorveglianza piazzata lunga via Tor de Cenci, a Roma, ha registrato un furto avvenuto nella giornata di sabato 26 agosto. Due signori stavano chiacchierando nei pressi di un'auto, quando un giovane è sceso da una Panda e ha iniziato a camminare sul marciapiede nella direzione dei due uomini. Dopo averli sorpassati, è tornato indietro e ha messo in atto il suo piano. Il giovane si è avvicinato con la scusa di chiedere delle informazioni: nemmeno il tempo di finire la domanda che con un gesto fulmineo ha strappato dal collo di uno dei due uomini una collana ed è fuggito in direzionemacchina dalla quale era sceso, dove ad attenderlo c'era sicuramente almeno un complice. Il tentativo di inseguirlo è stato vano, dato che il giovane ha sfruttato il momento di sorpresa per raggiungere l'auto rapidamente e scappare in men che non si dica. Con il ...