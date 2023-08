Meteo | le previsioni in Campania per martedì 29 agosto 2023

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,29. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 27mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3190m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. molte nubi in serata associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima ...

I nubifragi e il vento forte, secondo le, non abbandoneranno lo stivale prima di mercoledì e le città corrono ai ripari mettendo in sicurezza i parchi e chiudendo chiese, stazioni e ...Il vento soprattutto caratterizza la giornata odierna in Puglia. Per il dipartimento della protezione civile, stando allo schema (immagine home page) la zona dalla Bat al Salento è fra le regioni d'...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 29 agosto 2023 Al mattino cielo in prevalenza coperto su tutta la regione, con ancora possibili rovesci ...

Meteo: SETTEMBRE, Autunno o sorprendente ritorno dell'ESTATE Gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro! iLMeteo.it

La stabilità vacilla, possibili piogge e schiarite con temperature in discesa. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 29 agosto. L’alta pressione, infatti, ...La perturbazione altantica continua sull'Italia ancora per 48 ore. I nubifragi e il vento forte, secondo le previsioni, non abbandoneranno lo stivale prima di mercoledì e le città corrono ai ripari ...