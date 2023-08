Meteo | le previsioni | ancora qualche giorno di maltempo ma l’estate non è finita

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 29 agosto 2023) Sono in arrivo temporali autorigeneranti (piogge localizzate che si abbattono in una stessa zona per lungo tempo) che potrebbero creare disagi e potenziali danni. Le temperature, già scese di 10 gradi, caleranno. Da giovedì 31 agosto tornerà timida l’alta pressione che si rinforzerà nel weekend con il ritorno del caldo (moderato) e del bel tempo