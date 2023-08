Meteo | dopo i temporali torna il caldo | le date da segnarsi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 agosto 2023) L’ondata di maltempo che a fine agosto sta investendo buona parte del Nord Italia, sotto l’effetto del ciclone soprannominato ‘Poppea’, sarà soltanto una parentesi di ancora un paio di giorni. Secondo le previsionidella prossima settimana, inizio settembre sancirà il ritorno dell’anticiclone africano che ripoterà il sereno, anche se in gran parte dell’Italia l’estate sembrerebbe ormai destinata a concludersi. Il maltempo Gli eventi estremi che negli ultimi giorni hanno imperversato su buona parte del Settentrione continueranno a infuriare in particolare nel Centro Italia, nel Triveneto e in Lombardia, dove per oggi la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idraulico nelle zone della Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali. Secondo le previsioni del dipartimento, nella giornata di martedì 29 aprile precipitazioni ...