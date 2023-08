Messa a disposizione | La piattaforma OnDemand di voglioinsegnare it per l’invio di MAD

(Di martedì 29 agosto 2023) Come tutti gli anni anche quest’anno siamo già pronti e aggiornati per il servizio di consegna MAD alle scuole italiane. Da oggi tutti gli istituti e le segreterie scolastiche sono al lavoro per riorganizzare il personale scolastico e come tutti gli anni anche per quest’anno le graduatorie non basteranno a coprire tutti i posti vacanti e L'articolo .

... non tanto per il risultato in senso stretto ma per come si erala partita. Il Palermo oggi ... Corini, rispetto alla gara col Bari, ha ail nuovo acquisto Lund , che si prende la ...Le 70 persone sono state ospitate in una palestra di Cortinadal ...Ma soprattutto l'esame della situazione economica del paese in vista dellaa punto e della ... Per raggiungere tutti gli obiettivi servono almeno 30 miliardi di euro, ma per ora ace ...