“Mercurio” è il nuovo singolo di OffBianca feat Core

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 29 agosto 2023) Da venerdì 1° settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “”, ildi, disponibile sulle piattaforme digitali dal 30 giugno. Il brano “” pubblicato dall’etichetta Label DMB production e distribuito da Sony Music Italia è caratterizzato da uno scenario dark, che racconta di come le parole siano dei segni indelebili. “Ho una lingua dimacchio l’anima”, vuole proprio figurare come queste parole lascino delle ferite in ognuno di noi. Qui arriva il punto di rivalsa in cui “Non puoi ferire un diamante lui non può sanguinare, anche se rompi un diamante lui continua a brillare”, che vuole far intendere come qualcosa che vale continuerà a valere nonostante tutto, nonostante tutti gli ostacoli che la ...