Mercato tutelato | arriva la fine Cosa sapere prima di passare al mercato libero?

Leggi su blowingpost

(Di martedì 29 agosto 2023) Bollette energetiche: in data 10 gennaio 2024 cesserà ilper tutti i clienti domestici. Scopriamo come prepararsi al passaggio al. Il governo ha deciso di stoppare ilper tutti i clienti domestici in data 10 gennaio 2024. In altre parole, terminerà ilin cui le condizioni contrattuali e di prezzo sono definite dall’ARERA.succede a chi non migra sul? Scopriamo in questa guida quali sono le cose dadial. Facciamo ...