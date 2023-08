Meloni scarica tutte le colpe sul Superbonus | Conte attacca | “È disperata | accuse ridicole”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 29 agosto 2023) Il governo mette nel mirino il110%. Lo fa la presidente del Consiglio, Giorgia, che lo definisce la più grande “truffa” ai danni dello Stato, dimostrando di voler in qualche modo trovare un capro espiatorio in vista di una manovra molto difficile, che richiederà tagli. Lo dice, in modo diverso, anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che sottolinea in Consiglio dei ministri come ilpesi ancora sulle casse dello Stato. Immediata arriva la replica di Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle e chiamato in causa proprio dalla presidente del Consiglio sul tema: “Oggi abbiamo la certezza che Giorgia, al punto da dover imbastire una narrazione di comodo sulla manovra”. Il governo contro il ...