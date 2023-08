Meloni sarà al Parco Verde di Caivano giovedì

Leggi su agi

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - "La presidente del Consiglio Giorgiaverràaldi". Ad annunciarlo è don Maurizio Patriciello, parlando con i giornalisti prima della manifestazione organizzata dai comitati civici per esprimere solidarietà e vicinanza alle due ragazzine vittime di violenze sessuali e alle loro famiglie. "Vediamo cosa accadrà dopo la visita - aggiunge il parroco - io sono fiducioso. Se ho fatto un invito è perché credo che lei possa fare qualcosa di buono. Che lei abbia risposto è già un grandissimo atto di cortesia, non sempre succede che un premier risponda a un parroco di periferia.mattina la aspettiamo per ascoltare quello che ci dirà. Ha detto che ha delle proposte concrete e io non ho alcun motivo per dubitarne. Io ho fiducia in questa donna ed ...