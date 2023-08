Meloni andrà a Caivano da padre Patriciello | ma non è la prima Cosa succederà ora?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) E cosi anche il premier Giorgiaha fatto sapere chedaMaurizio, dove la scorsa settimana è emersa la storia di due cuginette stuprate per mesi da un branco di ragazziniindagati. “Obiettivo del governo è bonificare l’area: per la criminalità non esistono zone franche. Intendo accogliere l’invito di dona recarmi sul posto, la mia non sarà una semplice visita, offriremo sicurezza alla popolazione.” “Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi”, come già scrivevo su questo blog sin dal lontano 14 luglio 2021, parlando proprio del Parco Verde e diMaurizio. Un breve excursus sui tanti ministri che sono già andati al Parco Verde die/o si ...