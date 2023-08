Meloni ad Atene | non solo europee Ecco come l’Italia investe in Grecia

(Di martedì 29 agosto 2023) Nonelezionie migranti, la visita indi Giorgiaabbraccia evidentemente anche le relazioni commerciali e industriali che persistono tra le due sponde dell’Adriatico. Le iniziative di Fincantieri, Fs, Snam e Italgas in loco si intrecciano con i dossier geopolitici più pregnanti (energia, difesa). C’è anche, ad esempio, tra i possibili fornitori di nuove navi ad, mentre le recenti acquisizioni da parte dei soggetti italiani si pongono nel solco di voler completare la strategia legata al dossier energetico in un Paese che è diventato il nuovo gas-hub del Mediterraneo. Anche Fitch, poi, ha certificato chepuò diversificare la propria presenza all’interno di un mercato in crescitaquello ellenico. ...

... capo delle attività europee dell'Alliance for Securing Democracy presso il German Marshall Fund (Gmf), in vista della missione di giovedì addella premier Giorgia. Una visita ricca di ...La maggioranza che sostiene il governo di Giorgiavorrebbe fare della gestazione per altri un reato universale, Riccardo Magi (+Europa) e Ivan ... ade a Nicosia anche i single. L'Italia ...Il Presidente del Consiglio Giorgiaincontrerà martedì adil suo omologo greco Kyriakos Mitsotakis, con la migrazione e il Patto di Stabilità e Crescita dell'UE tra i punti principali in agenda. Ma è probabile che si parli ...

Patto di stabilità Ue e migranti, martedì Meloni vola ad Atene da Mitsotakis Il Sole 24 ORE

La distribuzione del gas, accanto alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico, è jolly Non solo elezioni europee e migranti, la visita in Grecia di Giorgia Meloni abbraccia ... fornitori ...Lo afferma Vassilis Ntousas, capo delle attività europee dell'Alliance for Securing Democracy presso il German Marshall Fund (Gmf), in vista della missione di giovedì ad Atene della premier Giorgia ...