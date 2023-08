MAX ANGIONI | star della comicità italian a San Vito al Tagliamento 30 agosto

Leggi su udine20

(Di martedì 29 agosto 2023) Max, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, continua il suo fortunato tour teatrale con l’irriverente spettacolo “Miracolato”, con il quale è assoluto protagonista sui palchi dell’estatea. La nuovaa sarà l’assorassegna “Stelle d’Estate” a Sanal, con lo spettacolo in programma domani, mercoledì 30in Piazza del Popolo (inizio ore 21.00). Gli ultimi biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Sanal, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita alla biglietteria dello spettacolo dalle 19.00, apertura ...