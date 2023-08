Intervenuto ai microfoni di Telefoot , Rioha criticato il comportamento di Lionel Messi verso la sua ex squadra, il Psg . L'ex calciatore ha fatto notare che l'attuale fuoriclasse dell'Inter Miami ha più volte parlato male del club ...Intervenuto ai microfoni di Telefoot , Rioha criticato il comportamento di Lionel Messi verso la sua ex squadra, il Psg . L'ex calciatore ha fatto notare che l'attuale fuoriclasse dell'Inter Miami ha più volte parlato male del club ...

Mavuba, duro su Messi: “Nessuno lo voleva tranne il Psg e adesso sparla” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...