Matteo Colaninno succede al papà Roberto alla presidenza di Immsi e Piaggio

(Di martedì 29 agosto 2023) Il Cda di, secondo quanto si apprende, è convocato per venerdì prossimo per la nomina dei nuovi vertici dopo la morte di, la holding di famiglia, invece dovrebbe deliberare sulle nomine il 5 settembre, quando è già in agenda una riunione sui conti semestrali. La nuova governance proposta prevedrebbe la nomina dia presidente esecutivo die del fratello Michele, che ha già le deleghe in materia di sviluppo, innovazione e marketing, come amministratore delegato. Anche in, di cui Michele è già amministratore delegato e direttore generale,dovrebbe essere nominato presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Matteo Colaninno succede al papà Roberto alla presidenza di ... Il Denaro

