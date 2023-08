Matrimonio in famiglia per Dayane Mello | ecco chi ha detto sì!

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 agosto 2023)ha condiviso un momento davvero speciale ed emozionante con i suoi fan Unper pochi intimi sul lago di Garda. E tante foto del momento speciale vissuto dalla modella ed ex gieffina. A condividere questo magnifico giorno la sua bambina Sofia, i suoi ex suoceri Simona e Attilio, e ancora: il fratello di, Juliano. Ma chi si è sposato sul lago di Garda? A convolare a nozze è stato il papà della modella, Vlademir, che si è sposato con la sua compagna, scegliendo proprio l’Italia per le loro nozze. Leggi anche–> Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e il gesto inaspettato: cosa ha fatto l’ex di Belen La modella brasiliana aveva partecipato all’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip e proprio mentre si trovava nella casa di Cinecittà fu ...