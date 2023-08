Marsiglia | Ounahi in uscita | le parole del presidente

Ha il sapore della beffa la sconfitta subita all'esordio al Velodrome contro il: i biancorossi erano subito passati in vantaggio con Ito, ma dopo essere stati raggiunti dahanno ...In Ligue 1, infatti, l'esordio è stato positivo: nel primo turno ilha raccolto un successo in rimonta contro il Reims: decisivi i gol di, uno dei protagonisti dell'ultimo Mondiale ...Probabili formazioni di- Panathinaikos(4 - 3 - 3): Lopez; Lodi, Balerdi, Gigot, Clauss; Guendouzi, Veretout;, Ndiaye, Sarr; Aubameyang. Allenatore: Marcelino ...

Olympique Marsiglia, Ounahi può partire: due club arabi su di lui Sportitalia

Il presidente del Marsiglia, Longoria, ha parlato del futuro di Ounahi: "Ho letto e sentito le voci, ma non abbiamo intenzione di trattare la sua cessione. Certo, poi ...Il Marsiglia batte 2-0 il Brest nella seconda giornata di Ligue 1. Dieci minuti più recupero in campo per Guendouzi mandato in campo da Marcelino nonostante le voci di mercato che lo ...