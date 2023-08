Marracash risponde a Morgan | “non nominarmi mai più”

(Di martedì 29 agosto 2023). Dopo lo spettacolo a Selinunte arriva la risposta del rapper attraverso una storia Instagram. Il rapper non si fa abbattere dalle parole del collega cantautore e decide dire a tono attraverso una storia Instagram. Il “KING”difatti è stato citato come altri suoi colleghi durante lo sfogo di, avvenuto durante uno spettacolo a Selinunte in Sicilia. A tal motivazioneha deciso di commentare l’accaduto attraverso una storia Instagram sul proprio account personale scrivendo: “Bella per te che riesci ancora a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più” ...

Ma che non ha lasciato indifferente, che ha voluto dire la sua sui social. Leggi anche › X Factor 2023: Morgan di nuovo al banco come giudice La risposta di(Instagram ...a Morgan, dopo gli insulti a Selinunte: 'Non mi nominare mai più', ha scritto il rapper in una storia sul suo profilo Instagram: 'Morgan, bella per te che ancora riesci a farti ...Oggi, sempre via social, la lite ha aggiunto un nuovo capitolo conchea Morgan su Instagram: Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci ...

In questo video possiamo vedere come uno dei presenti al celebre concerto di Selinunte, probabilmente lo stesso insultato da Morgan, cominci a prendere di mira l'artista: “Vai a cag..., non me ne fot ...Cosa venite a fare, fate ridere….». E poi: «Ho dei sentimenti, co….! Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez, Marracash…. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate ...