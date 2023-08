Marracash risponde a Morgan dopo lo sfogo | “Gratta gli ultimi soldi”

(Di martedì 29 agosto 2023) Sta facendo ancora discutere lodidurante un evento in onore di Franco Battiato. Sul palco di Selinunte, in provincia di Trapani, infatti, l’ex frontman dei Bluvertigo se l’è presa con il pubblico per qualche parola di troppo probabilmente ed ecco che sono partite offese dalla sua bocca. Tra le tante cose che necessitano di essere censurate, il cantautore ha tirato in ballo, invitando il pubblico in maniera dispregiativa ad ascoltare il rapper piuttosto che lui.: la replica aE’ spopolato in rete il video che riprendeinsultare il pubblico presente a Selinunte, in provincia di Trapani. Frasi gravissime come “fro**o di me**a” che hanno indignato il pubblico, e non solo. Non a caso, nel suo personale, il cantautore ha ...

Ma che non ha lasciato indifferente, che ha voluto dire la sua sui social. Leggi anche › X Factor 2023: Morgan di nuovo al banco come giudice La risposta di(Instagram ...a Morgan, dopo gli insulti a Selinunte: 'Non mi nominare mai più', ha scritto il rapper in una storia sul suo profilo Instagram: 'Morgan, bella per te che ancora riesci a farti ...Oggi, sempre via social, la lite ha aggiunto un nuovo capitolo conchea Morgan su Instagram: Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci ...

In questo video possiamo vedere come uno dei presenti al celebre concerto di Selinunte, probabilmente lo stesso insultato da Morgan, cominci a prendere di mira l'artista: “Vai a cag..., non me ne fot ...Cosa venite a fare, fate ridere….». E poi: «Ho dei sentimenti, co….! Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez, Marracash…. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate ...