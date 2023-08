Mariverticali | Plessi libera l’energia dell’acqua

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 29 agosto 2023) Il grattacielo nominato “Bosco Verticale” dell’architetto Stefano Boeri , carico di premi oltre che di alberi, ha fatto il giro del mondo. Piante, arbusti, fogliame e rami che si arrampicano su per i balconcini, danno agli occupanti delle relative abitazioni l’impressione di trovarsi in qualche remoto sito della giungla. Pare non ci sia sistemazione più esaltante, nel cuore di Milano. Maggiori...