Marius Gersbeck | portiere dell’Hertha accusato di lesioni personali

Gravi accuse per il portiere dell' Hertha Berlino ,. Il 28enne è indagato per gravi lesioni personali, accusato di aver preso a pugni e calci un 22enne lo scorso 16 luglio durante il ritiro della squadra in Austria. Nei suoi confronti ...Il portiere dell'Hertha Berlinoè stato accusato in Austria di gravi lesioni personali. Nei suoi confronti è stata presentata una denuncia penale al tribunale regionale di Salisburgo. L'udienza è prevista per il ...

Marius Gersbeck, portiere dell’Hertha Berlino accusato di gravi lesioni personali Corriere della Sera

Trotz des ersten Saisonsiegs herrscht bei Hertha BSC abseits des Platzes weiter Unruhe. Gegen Keeper Marius Gersbeck, der im Trainingslager einen Mann schwer verletzt haben soll, ist nun Anklage ...