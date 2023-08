Marcello De Angelis | dimissioni da capo della comunicazione della Regione Lazio | Rocca | “Grazie per il senso di responsabilità”

(Di martedì 29 agosto 2023)Deha rassegnato le suecome. È ufficiale adesso dopo che nelle scorse settimane si era creata la bufera, per le sue frasi sulla strage di Bologna prima e per il fatto di aver cantato canzoni contro gli ebrei più di vent'anni f

Il responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio,De, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. Deha comunicato la propria irrevocabile decisione al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con una lettera, ...Desi è dimesso da responsabile della comunicazione della Regione Lazio. Deha mandato una lettera al presidente Francesco Rocca , in cui ha comunicato la sua irrevocabile ...... 'Lo ringrazio per lavoro svolto e senso di responsabilità' ROMA - In data odierna il responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio,De, ha rassegnato le ...

Marcello De Angelis si è dimesso: “Rivendico il mio diritto al dubbio sulla strage di Bologna. Ho la coscienz… Repubblica Roma

ROMA (ITALPRESS) - Il responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. De Angelis ha comunicato la propria ...In data odierna il responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. De Angelis ha comunicato la propria ...