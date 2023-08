Marcell Jacobs | è successo proprio prima della finale | italiani increduli | impensabile tutto ciò

Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per la Stampa, Lorenzo Patta, Roberto Rigali e Filippo Tortu staffetta 4x100 uomini Visto dal podio il Mondiale sembra più dolce.lo ha dovuto aggredire ed è uscito un corpo a corpo in ...Infatti il 26 agosto ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 al mondiale di atletica leggera di Budapest, piazzandosi insieme ai suoi compagni della nazionale (, ...... da Tamberi appunto all'incredibile e franco, l'avvio di quelli di basket e ginnastica ritmica ecco che Itama , lo yacht battezzato nel 2009, si è infatti incagliato su una serie di ...

Il ritorno di Jacobs: va più veloce che alle Olimpiadi di Tokyo la Repubblica

Jacobs ha recuperato però per i Mondiali d’Atletica. Nella sua specialità (i 100 metri) Marcell ha deluso le aspettative e non ha conquistato neppure il pass per la finale. Nei 4X100, invece, l’Italia ...Medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta 4x100 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Gli azzurri - Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu - sono secondi in 37' ...