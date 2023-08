(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago (Adnkronos) - "IlMeloni continua a mentire. Iper ladi bilancio non ci, dobbiamo dire la verità. Sulle priorità che dovrebbero essere Sanità e Istruzione nessuna risposta; mancate risposte anche sul caro benzina". Lo dice Ubaldo, capogruppo Pd in commissione Bilancio di Montecitorio. "Ilpensa a trovare le risorse per soddisfare le promesse pre e post elettorali piuttosto che risolvere i problemi reali e stringenti dei cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. E intanto dà una lettura assolutafuorviante del Superbonus per fare ulteriore cassa sulle spalle di famiglie e imprese, senza risolvere di un ...

Tornando alla, dice: "La regia è del presidente del Consiglio di concerto con il ministro ... superiori alle previsioni, e famiglie chemutui senza precedenti: un travaso ci sta. Questo ...Il meccanismo introdotto nel 2023 per recuperare risorse da poter utilizzare con la, con il ... Pensioni tagliate nel 2024: servono soldi per le riforme,(ancora) i pensionatiAttendiamo che il Governo chiarisca i punti salienti dellae faccia dei fatti concreti e la ... Lo dichiara Ubaldo, capogruppo Pd in commissione Bilancio di Montecitorio.

Manovra: Pagano (Pd), 'governo mente agli italiani, i soldi non ci sono' La Gazzetta del Mezzogiorno

I soldi per la manovra di bilancio non ci sono, dobbiamo dire la verità agli italiani. Sulle priorità che dovrebbero essere Sanità e Istruzione nessuna risposta; mancate risposte anche sul caro ...Nel 2022 l’emergenza energetica ha assorbito due terzi della Manovra, ma questo non ci ha impedito di lanciare ... Non possiamo permetterci sprechi, stiamo pagando in maniera pesante il disastro del ...