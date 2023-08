Manovra | Lupi | ‘serve coraggio di scegliere | non si rincorra consenso’

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) – ‘Abbiamo un programma con il quale ci siamo candidati per governare cinque anni. Riduzione del cuneo fiscale, riforma fiscale, trasformazione del reddito di cittadinanza, riforma della giustizia: cose già fatte”. Lo rivendica, in una intervista a Repubblica, Maurizio, leader di ‘Noi Moderati’.‘C’è un problema di conti pubblici, non è tempo delle manovre a debito incontrollato, tutto non si può fare”, riconosce il centrista. ‘La riduzione delle accise è un errore: costa un miliardo al mese, è un taglio orizzontale che va a beneficio anche di chi si può permettere un litro di benzina a due euro. Meglio vincolare quei soldi alle fasce più deboli e ridare potere d’acquisto ai salari – aggiunge – La riduzione del cuneo fiscale deve diventare strutturale, sono dai 50 ai 100 euro netti al mese per i dipendenti, mentre quota 41 non mi pare ...

Manovra, Lupi: “Tutto non si può fare, serve il coraggio di scegliere. Non si rincorra il consenso” la Repubblica

