Manovra | Lorenzin Pd | ' nessuna idea forte | allarmante resa sui servizi alla persona'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Il governo si appresta a varare la prima legge di bilancio della quale ha la totale responsabilità una volta finito l'effetto trainante dell'esecutivo precedente. Questa dovrebbe essere la 'di legislatura', sulla quale si costruiscono le fondamenta dei prossimi cinque anni, ma il governo si trova già in una palude, tra rivendicazioni corporative ed elettorali, dquale fatica a uscire. Da quello che sta emergendo leggendo i giornali manca una visione chiara di Paese. Non mancano, invece, le solite tentazioni elettorali a cui la maggioranza ci ha abituato in questi mesi". Lo dichiara la senatrice Beatrice, vicepresidente dei senatori del Partito democratico. "L'esecutivo - aggiunge l'esponente dem - non ha avanzatosu ...

Nellanon solo non ci sarà l'aumento di 4 miliardi al Fondo sanitario nazionale richiesto ... "Numeri che porteranno al crack del sistema", lapida l'ex ministra della Salute, Beatrice, ...Oggi La Stampa getta un nuovo allarme sui fondi stanziati per la. In particolare su quelli destinati alla sanità che, secondo il quotidiano, saranno ...bianchi e la Ministra Beatrice. ...Nellanon solo non ci sarà l'aumento di 4 miliardi al Fondo sanitario nazionale richiesto ... "Numeri che porteranno al crack del sistema", lapida l'ex ministra della Salute, Beatrice, ...

Ultimo'ora: Manovra: Lorenzin (Pd), 'nessuna idea forte, allarmante ... La Svolta

Questa dovrebbe essere la ‘manovra di legislatura’, sulla quale si costruiscono ... Lo dichiara la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente dei senatori del Partito democratico. “L’esecutivo – ..."È finito il tempo delle mirabolanti promesse elettorali! Il governo non sa dove trovare 1,5 miliardi per le pensioni e 4 miliardi per la Sanità, ma rinuncia a recuperare l'evasione fiscale". (ANSA) ...