Manodopera | recensione | animazione in stop motion per una storia tutta italiana

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Ladi(Interdit aux chien et aux Italiens), film d’indi Alain Ughetto che racconta una vicenda familiare ma anche unaautenticamenteEmigrati italiani di inizio ‘900 Piemonte, inizi del ‘900. La speranza di una vita migliore spinge Luigi Ughetto e sua moglie Cesira a lasciare Ughettera, un paese immaginario ai piedi del Monviso, varcare le Alpi e trasferirsi conla famiglia in Francia. Il regista Alain Ughetto ripercorre la suafamiliare in un dialogo immaginario con la nonna. L’inripercorre la vita sofferta e romanzesca degli emigrati italiani, sfruttati nei cantieri e gettati in ...