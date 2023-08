Mancini sbotta | «Falsità e manipolazioni! Dove non c’è fiducia…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023)ha lasciato la Nazionale italiana ed è già il nuovo Commissario Tecnico dell’Arabia Saudita. Ovviamente i tempi e le circostanze fanno molto discutere e proprio per questo l’ormai ex tecnico Azzurro, in un lungo post Instagram, ci tiene a smentire certa stampa facendo trapelare quale sia stato il problema alla base CHIARIMENTI – Robertoha lasciato l’Italia e pochi giorni dopo era già il nuovo allenatore dell’Arabia Saudita. Chiaramente il caso ha sollevato non poche critiche ma l’ormai ex Commissario Tecnico Azzurro non ci sta e chiarisce: “Cari Tifosi, voglio ringraziare tutti voi per il grande sostegno e la vera amicizia dimostratami da sempre, ed in particolare in questi ultimi giorni e ore frenetiche, che mi hanno visto non in panchina ma al “centro campo”. Le vostre testimonianze di affetto e di stima sono tutte contenute in ...