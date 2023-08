Mancini nuovo ct dell’Arabia Saudita | «Molto orgoglioso di essere qui Contatti con la Federazione dopo metà agosto»

Alcuni dei suoi ex collaboratori però hanno deciso di non volerlo seguire per alcune difficoltà con ilambiente arabo. I prossimi appuntamenti dida CT della Nazionale araba . Alcuni ...Interrogato sulla scelta delct della nazionale, Luciano Spalletti, ALlegri risponde: "Credo ... In questo momento credo che per il dopofosse giusto dare l'incarico a Spalletti, a ..."Non sono un mago". Roberto, al debutto come ct dell'Arabia Saudita, si è vestito dei panni umili per superare il primo test con ilpubblico senza indulgere però al pessimismo di maniera. Non è sicuramente il tipo ...

Ecco il video con cui l'Arabia Saudita annuncia Mancini nuovo ct: «Ho fatto la storia in Europa, ora la farò qui» - Il video Open

Interrogato sulla scelta del nuovo ct della nazionale ... In questo momento credo che per il dopo Mancini fosse giusto dare l'incarico a Spalletti, a coronamento dello scudetto e della sua carriera".Alcuni dei suoi ex collaboratori però hanno deciso di non volerlo seguire per alcune difficoltà con il nuovo ambiente arabo. I prossimi appuntamenti di Mancini da CT della Nazionale araba Alcuni ...