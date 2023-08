Mancini in Arabia | Paglia | Andrebbe tolta la cittadinanza

(Di martedì 29 agosto 2023) “Da ieri l’Saudita fa notizia per due ragioni. La prima è la condanna a morte di Mohammed Al-Ghamdi, colpevole di aver pubblicato post contro il governo del regime. La seconda è l’ingaggio per 25 milioni all’anno di Roberto, che per questa bella cifra ha abbandonata la Nazionale del suo Paese per mettere la propria faccia al servizio di un regime dispotico. A espatriati come questola”. Lo scrive su Facebook l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra, GiovanniL'articolo proviene da Ildenaro.it.

... Roberto, di dire addio alla Nazionale Italiana per sposare quella dell'Saudita.- 'Quando un professionista si ritrova sul piatto un'offerta di quel genere, è naturale che ......alla Nazionale. Gigio Donnarumma dopo la sosta al raduno azzurro in vista delle qualificazioni agli Europei troverà Luciano Spalletti e non più il tecnico jesino, che ha abbracciato l'. ...Alcuni collaboratori dinon vogliono andare inpotrà contare sul suo team di collaboratori, molti dei quali erano già con lui durante il periodo a Coverciano. Anche se alcuni ...

Mancini in Arabia: "Sono orgoglioso di essere qui. A metà agosto i primi contatti" La Gazzetta dello Sport

ANCONA- Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri non ha risparmiato critiche all'indirizzo del neo Ct dell'Arabia Saudita Roberto Mancini. L'allenatore jesino, che ieri (28 agosto), è stato presentato ...Mi colse di sorpresa perché non avevo mai pensato di mandarlo via. Mancini è pieno di talento e quindi imprevedibile. L’Arabia Saudita vuole diversificare la sua economia per non dipendere più dal ...