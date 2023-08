Mancini | chi lo segue in Arabia Saudita? Nodo staff

(Di martedì 29 agosto 2023) L’ex C.T è alla guida dell’Dopo aver salutato a sorpresa la guida della Nazionale italiana di calcio, Robertoè ormai il nuovo C.T dell’. Ma chi lo seguirà? ilrimane da scegliere.che ha detto come le trattative siano arrivate a metà agosto diventa l’allenatore più pagato del mondo arabo. «I grandi calciatori che sono venuti nella Saudi League non soffocheranno il movimento, ma lo aiuteranno a crescere. È successo così anche in Italia negli anni 80. Ho fiducia che possiamo crescere e migliorare. Abbiamo solo bisogno di lavorare duro». Primo appuntamento per lui l’8 settembre contro la Costa Rica e quattro giorni dopo con la Corea del Sud prima degli impegni per le qualificazioni al Mondiale 2026. Ma chi lo seguirà? ...

Adesso c'èipotizza un lungo stop per di Bello; opportuno ma non sufficiente. Ancora una volta ... Intanto Robertoha sciolto le riserve: sarà l'allenatore dell'Arabia Saudita. "Dopo aver ...Caso Arabia Saudita,massacrato.lo attacca Dal canto suoha cercato di smorzare le polemiche nei suoi confronti nella conferenza di presentazione di ieri: 'Ho cominciato a ...... Pulisic che qualità, Leao e Theo che giocate ma volete mettere quanto è bravoorchestra il ... Retegui TOP 7 : in questi giorni di gogna mediatica e social per, vogliamo almeno dargli atto ...

Oriali, Evani, Nuciari: chi non va con Mancini in Arabia e perché Corriere della Sera

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, lancia una frecciatina a Mancini: "L'ho detto, la mia carriera si interromperà, come squadre di club: mi sembra bello aver iniziato e finire qui. Se poi arriverà ...Mancini da tempo covava l’idea di lasciare la Nazionale del ... per questo non sono ancora qui. C’è chi deve sbrigare delle cose in Italia, ma siamo abbastanza per cominciare a lavorare“. Un ...