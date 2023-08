Manchester United | tre nomi per un terzino

I due si sono incontrati gia' al Chelsea ed aldove il belga si e' definitivamente mostrato al grande calcio. La punta in Inghilterra cosi' parlo' dello Special One: Andrei contro ...Andre Onana fino ad ora non ha convinto e i tifosi delnon sembrano entusiasti. Andre Onana (LaPresse) - Calciomercato. ItOra il giocatore, che in estate ha lasciato l'Inter per ...Dalla seconda fascia, escludendo la connazionale Inter, la SSC Napoli incontrerà una tra: Lipsia (Germania) Borussia Dortmund (Germania) Arsenal (Inghilterra)(Inghilterra) Real ...

Spinazzola Manchester United – Come riportato da Gianluca Di Marzio sui canali di Sportitalia, il Manchester United sarebbe pronto ad affondare il colpo su Spinazzola. L’esterno della Roma piace ...Sirene inglesi per Leonardo Spinazzola. Il Manchester United infatti tra gli obiettivi per questi ultimi giorni di mercato ha quello di rinforzarsi sulla fascia sinistra, dove le alternative già ...