Maltempo ancora per 48 ore | colpita anche Roma Riaperta la linea del Brennero LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 29 agosto 2023) Il nostro Paese èattraversato dal ciclone. Per oggi prevista allerta rossa per rischio idrogeologico su parte della Lombardia. Allerta arancione per rischio idraulico sulla Lombardia, per temporali su Lombardia e Veneto, per rischio idrogeologico su Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Allerta gialla in diverse regioni al Centro-Sud. In Salento danni per grandine grande come palle da tennis. A Venezia in azione il Mose