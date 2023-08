Maltempo | ancora 48 ore | allerta rossa per frane in Lombardia | pioggia al Centro-Sud LIVE

(Di martedì 29 agosto 2023) Il nostro Paese èattraversato da una perturbazione. Per oggi previstaper rischio idrogeologico su parte dellaarancione per rischio idraulico sulla, per temporali sue Veneto, per rischio idrogeologico su Friuli Venezia Giulia,e Veneto.gialla in diversi regioni al-Sud

Il nostro Paese èattraversato da una perturbazione. Per oggi prevista allerta rossa per rischio idrogeologico su parte della Lombardia. Allerta arancione per rischio idraulico sulla Lombardia, per temporali su ...... disagi e paure stia procurando il, è forte la tentazione di festeggiare il ritorno della ... LE SFIDE DI MELONI A MATTARELLAoggi l'Unità " raccogliendo umori in quell'amalgama non ......giunto in piazza Risorgimento a Benevento vincono la sfida (fortunatamente) contro ilche ... Un personaggio popolare, molto amato dal pubblico italiano,pieno di entusiasmo, sostenuto da ...

Maltempo, ancora instabilità per martedì 29 agosto su tutta la regione Toscana Notizie

Ancora 24-48 ore in compagnia del ciclone Poppea: nuovi temporali, locali nubifragi e temperature al di sotto delle medie del periodo. Ecco cosa ci aspetta e quale sarà la tendenza meteo successiva ...(PRIMAPRESS) - ROMA - È ancora allerta maltempo al Nord con previsioni di forti precipitazioni temporalesche per 48 ore. La Lombardia è ancora in allerta rossa in particolare in Valchiavenna, Prealpi ...