Malta | italiani scappano senza pagare il conto Il padre li riconosce | “Vi mando mio figlio a lavorare gratis”

(Di martedì 29 agosto 2023) Erano scappati con la scusa di una sigaretta. Dopo la denuncia e il clamore mediatico, ildi uno dei cinque adolescenti che si erano dati alla fugailin un ristorante diha deciso di farsi avanti. Offrendo al titolare del ristorante italiano “Pasta & Co.” di saldare i circa 100 euro dovuti dai cinque ragazzi siciliani ma anche di mandare il propriogratuitamente la prossima estate. “Ho apprezzato molto il gesto, ma ritengo sarebbe un’umiliazione troppo grande”, ha detto al Corriere della Sera uno dei due titolari del ristorante, che ha proposto all’uomo di devolvere la somma in beneficienza. “La mia idea lo ha colpito molto e, alla fine, mi ha richiamato annunciando di aver donato ben 250 euro. Noi, per ...

Ancora un episodio di turistiall'estero che fuggono da un ristorante per evitare di pagare il conto di quanto da loro ... stavolta i fatti si sono verificati a, nel ristorante di cucina ...Nuovo caso nel giro di due settimane con alcuni turistiin vacanza all'estero che scappano da un ristorante snza pagare il conto. Dopo la vicenda dell'Albania, stavolta è successo a, dove un gruppo di cinque ragazzi di Ragusa e Catania hanno ...RAGUSA - Sarebbero di Ragusa e Catania i giovani che ahanno pensato male di emulare la figuraccia dei connazionaliche non hanno pagato il conto al ristorante in Albania, fuggendo via.

