Malta | italiani scappano dal locale senza pagare Il padre riconosce uno di loro | «Vi mando mio figlio a lavorare gratis»

(Di martedì 29 agosto 2023) L’uomo ha riconosciuto il ragazzo in vacanza acon gli amici, tutti ragusani, grazie alle foto delle telecamere del ristorante pubblicate su alcune testate. Il genitore ha devoluto in beneficenza i 100 euro del conto (a cui ne ha aggiunti altri 150) su proposta dei titolari e offerto di mandare il giovane la prossima estate

Protagonista della vicenda è un altro gruppo diche questa volta ha fatto il 'vento' a. Vanno via dal ristorante senza pagare La vicenda è accaduta il 25 agosto a Msida, piccola ...Ancora un episodio di turistiall'estero che fuggono da un ristorante per evitare di pagare il conto di quanto da loro ... stavolta i fatti si sono verificati a, nel ristorante di cucina ...Nuovo caso nel giro di due settimane con alcuni turistiin vacanza all'estero che scappano da un ristorante snza pagare il conto. Dopo la vicenda dell'Albania, stavolta è successo a, dove un gruppo di cinque ragazzi di Ragusa e Catania hanno ...

Malta, italiani scappano dal locale senza pagare. Il padre riconosce uno di loro: «Vi mando mio figlio a... Corriere della Sera

Dopo la figuraccia in Albania, alla quale ha messo una toppa il premier Giorgia Meloni pagando il conto al ristorante (di tasca sua), stavolta il gruppo di italiani a darsela a gambe era a Malta. Per ...Un gruppetto di giovanissimi siciliani in fuga da un ristorante di Malta senza pagare il conto di circa 100 euro: il locale denuncia e diffonde le immagini e un parente dall'Italia decide di pagare al ...