Majorette - Porsche 911 Carrera RS 2 7 | nellanno del 75esimo | il mito in miniatura sotto analisi

(Di martedì 29 agosto 2023) Passaruota allargati, lo spoiler posteriore a coda d'anatra e le belle grafiche sulla fiancata. Dalla primavera del 1972 il mondo dell'auto non sarà più lo stesso, perché parte lo sviluppo di una nuova versione high performance della911: la 2.7RS. Di fatto una leggenda nella leggenda, la RS (RennSport) è la prima 911 ad adottare il nome: termine che prende ispirazione dalla Carrara Panamericana, una competizione andata in scena a più riprese in Messico dal '50 al '54. E ispirandosi a questo evento, laaccoglie lo spirito corsaiolo, montando il celebre spolier e il flat six da 2.7 litri a iniezione meccanica da 210 cavalli raffreddato ad aria. Con tale propulsore l'icona dei porschisti presenta numeri da urlo per l'epoca: la velocità massima (dichiarata) è di 245 km/h mentre la ...

...64. Riflessi e porosità sono gli elementi chiave di questa prova, che sono stati misurati ... Aston Martin Vantage GT8 Mercedes - AMG GT R Nissan GT - R Nismo911 GT3 Cup One Shot: ...Quattro stelle e mezzo la valutazione per lasecondo il Centro Prove; ma se per voi è la macchinina definitiva non resta altro che votarla nelle stories dedicate Fuori Misura sul profilo ......64. Riflessi e porosità sono gli elementi chiave di questa prova, che sono stati misurati ... Aston Martin Vantage GT8 Mercedes - AMG GT R Nissan GT - R Nismo911 GT3 Cup One Shot: ...

Porsche 911 GT3 Cup: Competizioni per tutte le tasche - Quattroruote.it Quattroruote

Rivolta alle prestazioni è la vettura protagonista dei monomarca della Casa di Zuffenhausen, un sogno proibito per molti, ma che può entrare a far parte nei garage dei sogni dei bambini ...Prelibatezze, che ovviamente non sono presenti sulla replica della Majorette, ma che spiegano il suo confronto con delle vetture squisitamente nate per la pista come la Nismo GT-R e la Porsche 911 GT3 ...