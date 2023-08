Majorette - Mercedes-AMG GT | a tu per tu con la sportiva in scala 1 | 64

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 agosto 2023) La-AMG GT è l'arma con cui la Casa della Stella ha deciso di sfidare apertamente la Porsche 911. Che dopo dieci anni ha deciso di rinnovare, aprendo un nuovo capitolo. Ed è per questo motivo che il modello ritorna protagonista anche nell'edizione di quest'anno dello speciale, per risvegliare l'attenzione su una gran turismo dalle elevate attenzioni progettuali. Nata e sviluppata nell'Inferno Verde Nürburgring a suon di test e collaudi per affinare sul campo l'aerodinamica, l'assetto e il cambio , anche noi di Quattroruote non volevamo perderci il piacere di ri-giocare con lei, ancora fedele al V8 biturbo, e questa volta nella stilosa Stealth Edition Eleganza che non tradisce le performance. La replica indella AMG GT subito ti colpisce, per quel nero assoluto di carrozzeria, abitacolo, cerchi e dettagli. Un ...