Majorette - Fiat 500 Icon | car detailing anche sulle citycar

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 agosto 2023) LaNuova 500 ha tutto quel che serve per godersi la città senz'ansiain elettrico: compatta, gira in un fazzoletto, ha lo scatto istantaneo tipico delle BEV e di strada, con un pieno, ne fa parecchia: quasi 300 km veri nei tratti urbani. E nella nostra prova su strada (qui il video del test completo) l'avevamo definitachic. Sì, perchése è alimentata a pile è sempre lei, solo più bella: a partire dal design, ancora una volta una riuscitissima reinterpretazione del linguaggio stilistico della 500, fino agli interni. Anch'essi sono un'azzeccata miscela di stile e funzionalità, ma pure un consistente step evolutivo in termini di supporto al guidatore: c'è un infotainment nuovo di zecca, ricco di funzioni e facile da usare, e la guida assistita di livello 2, che peraltro funziona bene. Ma ora ...