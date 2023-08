Majorette - Alfa Romeo 4C Spider | romanticismo su ruote

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 agosto 2023) Insieme alla Tonale, troviamo nella selezione dellaun altro prodotto di Arese: la 4C. Ormai un evergreen delle nostre prove fuori misura, e che riproponiamo anche quest'anno per molteplici motivi: il ritorno di una vera sportivain gamma (anche se in edizione limitata), la caratura di instant classic della baby sportiva del Biscione, e il festeggiamento del decimo compleanno del modello. E non solo, perché stiamo parlando di un piccolo gioiello democratico, che ci si portava in garage a poco più di 50.000 euro. Una vettura caratterizzata dai contenuti tecnici esclusivi, solitamente adottati da supercar con un prezzo di listino a sei cifre. Infatti, sulla 4C spiccano ad un prezzo abbordabile la monoscocca di fibra di carbonio da 65 kg di peso , le sospensioni anteriori a quadrilatero e il ...