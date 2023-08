Mafia | Siracusano Fi | ' sacrificio Grassi continui a essere monito per legalità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Il 29 agosto del 1991 veniva ucciso a Palermo Libero. Era un imprenditore visionario che, in anni estremamente complicati per la mia terra, ebbe il coraggio di ribellarsi alle estorsioni, di denunciare il pizzo, e di opporsi a viso aperto alla. Divenne in poco tempo un simbolo della lotta alla criminalità organizzata, e per questo venne assassinato con quattro colpi di pistola mentre stava andando a lavorare. Oggi lo ricordiamo con commozione, a 32 anni dalla sua morte, affinché il suopossa continuare adunper lae contro ogni forma di oppressione, in Sicilia come nel resto del Paese". Così Matilde, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.