(Di martedì 29 agosto 2023) Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – “I progressi nella lotta al “pizzo” sono la prova che il sangue di, che aveva osato sfidare un sistema fatto di omertà e accettazione dell’illegalità, non èinvano, 32 anni fa”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato, in occasione del 32° anniversario dell’assassinio dell’imprenditore palermitano per mano mafiosa.“Il suo insegnamento e il suo esempio – aggiunge – continuano a vivere in tutti coloro che lottano ogni giorno, forti del sostegno delle istituzioni, per un’economia libera dalle intollerabili pressioni di organizzazioni criminali che non hanno, e mai potranno avere, alcun diritto sul frutto del lavoro onesto degli imprenditori”.“I risultati raggiunti negli ultimi vent’anni, grazie al lavoro di magistrati e ...

... dopo avere scelto la strada della denuncia, sono andati avanti con la loro attività - conclude- . Il governo siciliano sarà sempre al loro fianco per sostenere l'economia sana anche ......alla Sicilia verranno meno 82 milioni di euro per la valorizzazione dei beni confiscati alla... Renato, affinché si opponga a questa riprogrammazione. "La Sicilia - scrivono i segretari ...... la moglie Francesca Morvillo (anche lei magistrato), e gli agenti della scorta Vito, ... "Non uccidere": non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione,, non può cambiare e ...

Mafia: Schifani, 'sangue di Libero Grassi non è stato versato invano' La Gazzetta del Mezzogiorno

Trentadue anni dall'omicidio di Libero Grassi. “Nella storia di ogni Paese ci sono persone destinate a lasciare un’impronta profonda, indelebile, nella vita ...“Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi ...