Mafia | Sallemi Fdi | ‘Libero Grassi grande siciliano | sfidò Cosa Nostra a viso aperto’

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Liberodeve essere ricordato come un. Un uomo, un imprenditore, un padre di famiglia che nell’isolamento e nella solitudine ha sfidato aaperto la, con una forza morale fuori dal comune. Il suo esempio ha generato la speranza, la voglia di cambiare annunciando la nascita di una nuova stagione di riscatto etico e morale in Sicilia”. A dirlo è il senatore di Fratelli d’Italia Salvo, componente della commissione Anti, che a 32 anni dalla scomparsa ricorda il coraggioso imprenditore palermitano caduto per mano mafiosa.“Il nostro impegno sarà sempre rivolto a potenziare gli strumenti che lo Stato mette a disposizione per tutelare i cittadini e sostenere chi denuncia. Continueremo su questa scia ...