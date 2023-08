Mafia | Russo Fdi | ' sacrificio Grassi non sia vano | impegno di tutti'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - “In questa giornata di commemorazione, ci riuniamo per onorare la memoria di Libero, un uomo di coraggio che ha sfidato il potere oscuro dellae ha pagato il prezzo più alto per la sua integrità. La sua vita è un monito costante sull'importanza di rimanere fermi nei nostri valori e di non piegarsi alla criminalità organizzata". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione AntiRaoul. "Il coraggio di Liberoci ricorda che lo Stato di legalità è fondamentale per la nostra società. Le istituzioni devono lavorare costantemente per garantire che la giustizia prevalga su ogni forma di intimidazione e di criminalità. Dobbiamo essere uniti nel nostroa debellare tutte le mafie, affrontando il loro ...

Non è del tutto identica alla logica dellarussa dei vor v zakone'. I 'ladri nella legge'. 'Esatto. La mentalità mafiosa italiana credo sia basi sul primato del boss. Il sistemasul ...Siamo la, noi siamo italiani e voi no. Non ci costa niente uccidervi, faremmo anzi del bene ...turco Recep TayyipErdogan sarà a Mosca il prossimo 8 settembre per incontrare il presidente...Evgenij Prigozhin, ecco la casa del capo della Wagner: 'Sembra quella di un boss della' - ... potete stare in una stalla del ministero della Difesae servire come cani da guardia per gli ...

Ultimo'ora: Mafia: Russo (Fdi), 'sacrificio Grassi non sia vano ... La Svolta

(Adnkronos) – “In questa giornata di commemorazione, ci riuniamo per onorare la memoria di Libero Grassi, un uomo di coraggio che ha sfidato il potere oscuro della mafia e ha pagato ... commissione ...Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi ... Così il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Esprimo la solidarietà mia e di tutta Forza Italia al ministro Calderoli per le minacce ricevute. So ...