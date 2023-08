Mafia | Paita Iv | ' Libero Grassi esempio di coraggio e dignità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "'Io non sono pazzo: non mi piace pagare. È una rinuncia alla miadi imprenditore'. Il 29 agosto 1991, 32 anni fa esatti, veniva assassinato dalla, a Palermo, l'imprenditoreche a testa alta non si piegò al vile ricatto mafioso del pizzo. Un uomo. Undiche va onorato ogni giorno con la lotta allae alla criminalità organizzata". Lo scrive su Twitter la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva.