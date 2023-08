Centinaia di persone ahanno manifestato contro il sessismo, a sostegno della nazionale femminile di calcio e in particolare della giocatrice Jenny Hermoso baciata sulla bocca senza il suo consenso e in mondovisione ......5% (ieri chiusa per festivita') edello 0,73%. A Milano il Ftse Mib, che ha allungato il passo nell'ultima mezz'ora, registra un +0,66%, mentre lo spread si attesa in area 165 punti. A...In territorio positivo anche l' IBEX 35 di, l' AEX di Amsterdam e il FT - SE 100 di Londra, ... Occhi su Tim dopo doppio decreto CdM, sprint titoli oil AAffari occhi puntati su Telecom ...

Madrid in piazza contro il sessismo dopo il "caso Rubiales" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Martedì, 29 agosto 2023 Home > aiTv > Madrid in piazza contro il sessismo dopo il "caso Rubiales" Roma, 29 ago. (askanews) - Centinaia di persone a Madrid hanno manifestato contro il sessismo, a ...Sulle prime battute Milano guadagna lo 0,23%, Parigi lo 0,24%, Amsterdam lo 0,35%, Madrid lo 0,28%. Anche Francoforte registra ... Qui l’andamento in tempo reale. A Piazza Affari occhi puntati su Tim, ...