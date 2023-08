Madame dopo il commento sarcastico di Arisa non si arrende e rilancia | “Ti offro una cenetta chic così…”

(Di martedì 29 agosto 2023) Ieriha pensato bene di rendere un po’ più bollenti queste ultime giornate di agosto postando sul suo profilo Instagram alcune foto senza veli. Ciò che ha maggiormente destabilizzato il popolo del web però è stata la didascalia, ovvero una vera e propria richiesta di matrimonio: Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO. Sui social in ...

Fotogallery - Emma annuncia un nuovo album 28/08/23 Fotogallery - Arisa si mostra senza veli per trovare marito 28/...i commenti positivi ricevuti...la partecipazione a Sanremo,ha pubblicato il secondo disco 'L'amore', che sta portando dal vivo lungo lo stivale. Nella tappa del tour estivo al Teatro Antico di Taormina ha presentato il ......

Arisa cerca marito, ma a cena la invita Madame: "Vestiti elegante, andiamo in un posto chic" La Gazzetta dello Sport

Non è passata inosservata la risposta che Arisa ha dato a Madame, la quale aveva commentato con un "Ti amo" le foto della collega nuda. Ecco che cosa è successo dopo ...La cantante siciliana non aveva gradito il «ti amo» scritto dalla collega sotto le sue foto nuda: «Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, hai uno strano modo di amare» ...