MAC fest 2023 | ignoto danneggia le opere | “La mostra continua”

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn individuo non identificato si è introdotto nel Complesso Monumentale di San Giovanni e hato con un cacciavite due delleesposte nellad’arte “Scontro-Incontro di Corpi” del MAC. Gli artisti coinvolti chiedono che l’episodio non interrompa l’esposizione. Lunedì 28 agosto, durante la consueta apertura pomeridiana ai visitatori, un individuo si è introdotto nel Complesso Monumentale di San Giovanni a Cava de’ Tirreni, dove è in corso lad’arte “Scontro-Incontro di Corpi”. Giunto in corrispondenza delle, ha estratto un cacciavite e l’ha utilizzato perre l’installazione “Perché sei così sorpresa” di Piervincenzo Nocera. Recatosi in un’altra sala, ha squarciato la tela ...

Ciak, si gira! Al- Festival della Musica, dell'Arte e della Cultura di Cava de' Tirreni sette crew in gara per "La 48H", videocontest che ha come obiettivo la promozione dello storytelling audiovisivo. Tempo di tarantelle per la V edizione del- Festival della Musica, dell'Arte e della Cultura a Cava de' Tirreni. Un ricco programma di attività a cura della Macass APS, grazie al contributo di BPER Banca, La Doria S.p. A., Di Mauro S.

"La 48H" Videocontest MAC fest 2023 dal 26 agosto al 2 settembre

