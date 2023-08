Lutto per Gian Maria Sainato | il padre muore annegando nel mare di Sapri

(Di martedì 29 agosto 2023)perche questa mattina ha perso il. La notizia è stata data quest’oggi anche dai telegiornali nazionali perché l’uomo sarebbe annegato neldimentre faceva il bagno. L’uomo aveva 59 anni e nonostante il divieto di balneazione causato dalle forti onde, si è ugualmente tuffato. Stando a una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, intorno alle ore 10 di questa mattina un poliziotto avrebbe notato un corpo in acqua e si sarebbe tuffato per recuperarlo. A niente sarebbero serviti i primi soccorsi né il tentativo di rianimarlo da parte dei medici dell’ambulanza, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.in tempesta, un uomoannegato a. Critica ...

Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimole cause in cui credeva. In questo momento di, desidero esprimere alla moglie Mariagrazia e al figlio,...nel mondo dell'imprenditoria e del calcio italiano: a 76 anni è morto Luigi Predeval , ... Sul territorio ora i negozi sono oltre 115, il secondo mercatovolume della catena. A questa attività ...Anche un piccolo sostegno, moltiplicatole decine di migliaia di modenesi ed emiliano - romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale. La musica modenese è in. E' morto a 51 anni ...

Nuovo lutto per la Polizia Penitenziaria: muore all’improvviso il Commissario Nicolino Di Michele Polizia Penitenziaria

Momento di grande dolore per Gian Maria Sainato, influencer noto per la partecipazione all’Isola dei Famosi 2023. Stamattina, sulla spiaggia del lungomare di Sapri, nella provincia campana di Salerno, ...A lanciare l’allarme è stato un bagnante ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ... Sono molti coloro che in queste ore si stanno stringendo al tragico lutto vissuto da Gian Maria Sainato ...